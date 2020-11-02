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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8722872387248725 Додано: Вів 03 лис, 2020 10:45 ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ). вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)? А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)? _hunter Повідомлень: 2941 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 10:47 _hunter написав: ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ). вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)? А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?



Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18948 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4539 раз. Подякували: 7271 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 10:49 freeze написав: _hunter написав: ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ). вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)? А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?



Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм



Бородатый и рыжий тот народ. Бородатый и рыжий тот народ. Ratatui

Повідомлень: 7256 З нами з: 30.11.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 688 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56 ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной платежной системы UnionPay International. Расплачиваться с их помощью можно будет в Китае, Украине и еще более 170 странах мира.



Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.



Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.



Также в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.



Напомним, с декабря прошлого года держатели карт платежной системы UnionPay International могут использовать их в сети терминалов и банкоматов ПриватБанка. В частности, держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в отелях, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с этих карт можно снимать деньги в банкоматах ПриватБанка по всей стране.



Справка. UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Однако шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире. Ratatui

Повідомлень: 7256 З нами з: 30.11.12 Подякував: 110 раз. Подякували: 688 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 11:07 freeze написав: _hunter написав: ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ). вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)? А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?



Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм

Так никто и не говорил, что "владеют те, кто работает" -- но, повторюсь -- национальность владельцев та же? -- про иностранные предприятия речь не идет -- местные заводы/пароходы. Так никто и не говорил, что "владеют те, кто работает" -- но, повторюсь -- национальность владельцев та же? -- про иностранные предприятия речь не идет -- местные заводы/пароходы. _hunter Повідомлень: 2941 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13 Ratatui написав: ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной платежной системы UnionPay International. Расплачиваться с их помощью можно будет в Китае, Украине и еще более 170 странах мира.



Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.



Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.



Также в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.



Напомним, с декабря прошлого года держатели карт платежной системы UnionPay International могут использовать их в сети терминалов и банкоматов ПриватБанка. В частности, держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в отелях, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с этих карт можно снимать деньги в банкоматах ПриватБанка по всей стране.



Справка. UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Однако шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире. ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной платежной системы UnionPay International. Расплачиваться с их помощью можно будет в Китае, Украине и еще более 170 странах мира.Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.Также в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.Напомним, с декабря прошлого года держатели карт платежной системы UnionPay International могут использовать их в сети терминалов и банкоматов ПриватБанка. В частности, держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в отелях, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с этих карт можно снимать деньги в банкоматах ПриватБанка по всей стране.Справка. UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Однако шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире.

Хто працює в Китаї і їх рідні варто тему вивчити...мабуть. Хто працює в Китаї і їх рідні варто тему вивчити...мабуть. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

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1. Будет кешбек - будут и обороты

2. Принимать к оплате их в Украине может только приват? За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13114 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7305 раз. Подякували: 3453 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 8722872387248725 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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