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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8722872387248725
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:45

  ol_zy написав:вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:47

  _hunter написав:
  ol_zy написав:вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?


Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:49

  freeze написав:
  _hunter написав:
  ol_zy написав:вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?


Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм :mrgreen:


Бородатый и рыжий тот народ.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56

ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной платежной системы UnionPay International. Расплачиваться с их помощью можно будет в Китае, Украине и еще более 170 странах мира.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.

Также в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.

Напомним, с декабря прошлого года держатели карт платежной системы UnionPay International могут использовать их в сети терминалов и банкоматов ПриватБанка. В частности, держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в отелях, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с этих карт можно снимать деньги в банкоматах ПриватБанка по всей стране.

Справка. UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Однако шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:07

  freeze написав:
  _hunter написав:
  ol_zy написав:вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?


Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм :mrgreen:

Так никто и не говорил, что "владеют те, кто работает" -- но, повторюсь -- национальность владельцев та же? -- про иностранные предприятия речь не идет -- местные заводы/пароходы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13

  Ratatui написав:ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной платежной системы UnionPay International. Расплачиваться с их помощью можно будет в Китае, Украине и еще более 170 странах мира.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.

Также в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.

Напомним, с декабря прошлого года держатели карт платежной системы UnionPay International могут использовать их в сети терминалов и банкоматов ПриватБанка. В частности, держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в отелях, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с этих карт можно снимать деньги в банкоматах ПриватБанка по всей стране.

Справка. UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Однако шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире.

Хто працює в Китаї і їх рідні варто тему вивчити...мабуть.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:18

По ЮнионПею:
1. Будет кешбек - будут и обороты
2. Принимать к оплате их в Украине может только приват?
За Виталия Наливкина!
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