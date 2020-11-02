Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56

ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной платежной системы UnionPay International. Расплачиваться с их помощью можно будет в Китае, Украине и еще более 170 странах мира.



Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.



Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.



Также в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.



Напомним, с декабря прошлого года держатели карт платежной системы UnionPay International могут использовать их в сети терминалов и банкоматов ПриватБанка. В частности, держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в отелях, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с этих карт можно снимать деньги в банкоматах ПриватБанка по всей стране.



Справка. UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Однако шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире.