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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:45
ol_zy написав:
вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:47
_hunter написав: ol_zy написав:
вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?
Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:49
freeze написав: _hunter написав: ol_zy написав:
вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?
Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм
Бородатый и рыжий тот народ.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 10:56
ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной платежной системы UnionPay International. Расплачиваться с их помощью можно будет в Китае, Украине и еще более 170 странах мира.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.
Также в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.
Напомним, с декабря прошлого года держатели карт платежной системы UnionPay International могут использовать их в сети терминалов и банкоматов ПриватБанка. В частности, держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в отелях, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с этих карт можно снимать деньги в банкоматах ПриватБанка по всей стране.
Справка. UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Однако шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:07
freeze написав: _hunter написав: ol_zy написав:
вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?
Другой народ владеет, в смысле в подавляющем большинстве не те, кто работает на этих предприятиях, капитализм
Так никто и не говорил, что "владеют те, кто работает" -- но, повторюсь -- национальность владельцев та же? -- про иностранные предприятия речь не идет -- местные заводы/пароходы.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:13
Ratatui написав:
ПриватБанк первым в Украине открывает выпуск платежных карт международной платежной системы UnionPay International. Расплачиваться с их помощью можно будет в Китае, Украине и еще более 170 странах мира.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
Клиенты ПриватБанка могут оформить бесконтактные кредитные карты UnionPay «Универсальная» уровня Classic и Gold и получить их с 6 ноября в столичных отделениях банка.
Также в ближайшее время ПриватБанк и UnionPay планируют запуск цифровых платежных продуктов, которые позволят использовать преимущества платежной системы без посещения банка и получения физических карт.
Напомним, с декабря прошлого года держатели карт платежной системы UnionPay International могут использовать их в сети терминалов и банкоматов ПриватБанка. В частности, держатели карт UnionPay могут расплачиваться ими в отелях, ресторанах и торговых точках Киева, Харькова, Одессы, Днепра и других городов. Также с этих карт можно снимать деньги в банкоматах ПриватБанка по всей стране.
Справка. UnionPay контролирует 45% мирового рынка всех платежных карт. Однако шире всего платежная система представлена на домашнем рынке и если исключить из статистики Китай, то на долю UnionPay International придется лишь один 1% всех платежных карт в мире.
Хто працює в Китаї і їх рідні варто тему вивчити...мабуть.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:18
По ЮнионПею:
1. Будет кешбек - будут и обороты
2. Принимать к оплате их в Украине может только приват?
За Виталия Наливкина!
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:37
Клаус написав:
общение с чатом банка - безрезультатно
Це звична ситуація. Раніше був ефект, якщо на help@pb.ua
накатати. Зараз відповідь:
Шановний клієнте, вітаємо!
Відповідь на Ваше звернення:
Ми не можемо надати цю інформацію в листі з міркувань безпеки. Перейдіть, будь ласка, за цим посиланням та ми проконсультуємо Вас у чаті.
Ну а в чаті дивись вище. Година ідентифікації і враження, що попадаєш на механічний автовідповідач передсерійного зразку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:43
Сьогодні якийсь збій в системі Привату, де дівчата працюють в відділенні коли оформляють/переоформляють каркти
Краєм ока побачив, що у них є сторінка, на якій детально описано коли яка проблема трапляється і коли очікувати час ремонту
хто в курсі чи є ця сторінка доступна для простолюдей
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Додано: Вів 03 лис, 2020 17:19
ol_zy написав:
вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
так недра это не только газ. например и руда.
зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции.
или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу.
че вы только в один газ вцепились?
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