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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8723872487258726 Додано: Вів 03 лис, 2020 17:21 mephala написав: ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ). вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).



так недра это не только газ. например и руда.

зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции.

или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу.

че вы только в один газ вцепились? так недра это не только газ. например и руда.зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции.или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу.че вы только в один газ вцепились?

Есть другая система: всем продаётся по "рыночной" цене. А профит делится между бенефициарами (в нашём случае - граждане не входят в число бенефициаров) Есть другая система: всем продаётся по "рыночной" цене. А профит делится между бенефициарами (в нашём случае - граждане не входят в число бенефициаров) За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13125 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7305 раз. Подякували: 3454 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 лис, 2020 20:49 Re: Приватбанк greenozon написав: хто в курсі чи є ця сторінка доступна для простолюдей хто в курсі чи є ця сторінка доступна для простолюдей не доступна , то опция программы ПРОМИНЬ. не доступна , то опция программы ПРОМИНЬ. ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному Goodman

Повідомлень: 3768 З нами з: 23.11.14 Подякував: 654 раз. Подякували: 423 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 00:03 ol_zy написав: mephala написав: Alex2007

ИМХО цена на сегодня для населения ЗАНИЖЕНА. хоть кидайте тапками хоть не кидайте. хоть юльку вспоминайте хоть бабку. с их ценами на газ.

я поверю в рыночную цену только тогда, когда частная добыча газа пойдет не на заводы а частным физлицам. вот когда частный добытчик газа задумается кому же выгоднее продать газ - заводу или облгазу - тогда и можно говорить о рыночной цене для населения. А на данный момент все цены на газ - это политические игры. ИМХО цена на сегодня для населения ЗАНИЖЕНА. хоть кидайте тапками хоть не кидайте. хоть юльку вспоминайте хоть бабку. с их ценами на газ.я поверю в рыночную цену только тогда, когда частная добыча газа пойдет не на заводы а частным физлицам. вот когда частный добытчик газа задумается кому же выгоднее продать газ - заводу или облгазу - тогда и можно говорить о рыночной цене для населения. А на данный момент все цены на газ - это политические игры.

хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения (это от обл. газа моего ценник, может где и по другому) хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения (это от обл. газа моего ценник, может где и по другому)

Читаю и поражаюсь вашей "потустороннести" - прям Хэллоуин. Вы как с Луны. На планете Земля все не так. Частник, кто добывает газ - должен платить населению за ранее оговоренную в контракте , львиную долю от продажи газа на частные счета каждому, и за лицензию в казну, и налог. Газ - народное достояние. Про металл еще писали - все аналогично, только газ продают без обработки - плата только за доставку в стоимости газа- товара, а руда, пока станет металлом проходит много степеней обработки.Народу принадлежит руда, а не металл ))) , то есть идет несколько наценок за обработку руды до состояния металла. Прежде чем продавать частнику лицензию на добычу газа - с начала еще ведется геологоразведка- у нас была оплачена гражданами СССР через Сберкассы и на их налоги в казну . Так что добытчик газа должен платить населению не только за сам газ ))). Посмотрите как в Норвегии - в конце года - на счет каждого гражданина ( от младенца до старика) поступает значительная сумма от газодобывающих компаний. Так же платятся налоги в бюджет. Геологоразведка и закупка оборудования тоже за счет капиталиста. При этом - счета за отопление домов и цена может быть коммерческая. Но она в разы перекрывается оплатой за национальный газ , который населене продает газодобывающим компаниям. Читаю и поражаюсь вашей "потустороннести" - прям Хэллоуин. Вы как с Луны. На планете Земля все не так. Частник, кто добывает газ - должен платить населению за ранее оговоренную в контракте , львиную долю от продажи газа на частные счета каждому, и за лицензию в казну, и налог. Газ - народное достояние. Про металл еще писали - все аналогично, только газ продают без обработки - плата только за доставку в стоимости газа- товара, а руда, пока станет металлом проходит много степеней обработки.Народу принадлежит руда, а не металл ))) , то есть идет несколько наценок за обработку руды до состояния металла. Прежде чем продавать частнику лицензию на добычу газа - с начала еще ведется геологоразведка- у нас была оплачена гражданами СССР через Сберкассы и на их налоги в казну . Так что добытчик газа должен платить населению не только за сам газ ))). Посмотрите как в Норвегии - в конце года - на счет каждого гражданина ( от младенца до старика) поступает значительная сумма от газодобывающих компаний. Так же платятся налоги в бюджет. Геологоразведка и закупка оборудования тоже за счет капиталиста. При этом - счета за отопление домов и цена может быть коммерческая. Но она в разы перекрывается оплатой за национальный газ , который населене продает газодобывающим компаниям. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 04 лис, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4936 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 00:06 Goodman Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы? kalinavalera1

Повідомлень: 4936 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 00:11 Re: Приватбанк kalinavalera1 написав: Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?

Монопроект в який перейшов потім Дубілет, правда і з нього він пішов і всі знову розчарувалися . Потрібно чекати третій Монопроект в який перейшов потім Дубілет, правда і з нього він пішов і всі знову розчарувалися. Потрібно чекати третій stryzhko Повідомлень: 1389 З нами з: 04.10.16 Подякував: 337 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 лис, 2020 00:16 stryzhko написав: kalinavalera1 написав: Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?

Монопроект в який перейшов потім Дубілет, правда і з нього він пішов і всі знову розчарувалися . Потрібно чекати третій Монопроект в який перейшов потім Дубілет, правда і з нього він пішов і всі знову розчарувалися. Потрібно чекати третій

(( Я имею ввиду Дубилета -отца, конечно. Приват стал "совсем плохой" (( Я имею ввиду Дубилета -отца, конечно. Приват стал "совсем плохой" kalinavalera1

Повідомлень: 4936 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8723872487258726 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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