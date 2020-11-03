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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8723872487258726
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:21

  mephala написав:
  ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).


так недра это не только газ. например и руда.
зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции.
или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу.
че вы только в один газ вцепились?

Есть другая система: всем продаётся по "рыночной" цене. А профит делится между бенефициарами (в нашём случае - граждане не входят в число бенефициаров)
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:49

Re: Приватбанк

  greenozon написав:хто в курсі чи є ця сторінка доступна для простолюдей
не доступна , то опция программы ПРОМИНЬ.
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:03

  ol_zy написав:
  mephala написав:Alex2007
ИМХО цена на сегодня для населения ЗАНИЖЕНА. хоть кидайте тапками хоть не кидайте. хоть юльку вспоминайте хоть бабку. с их ценами на газ.
я поверю в рыночную цену только тогда, когда частная добыча газа пойдет не на заводы а частным физлицам. вот когда частный добытчик газа задумается кому же выгоднее продать газ - заводу или облгазу - тогда и можно говорить о рыночной цене для населения. А на данный момент все цены на газ - это политические игры.

хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения (это от обл. газа моего ценник, может где и по другому)

Читаю и поражаюсь вашей "потустороннести" - прям Хэллоуин. Вы как с Луны. На планете Земля все не так. Частник, кто добывает газ - должен платить населению за ранее оговоренную в контракте , львиную долю от продажи газа на частные счета каждому, и за лицензию в казну, и налог. Газ - народное достояние. Про металл еще писали - все аналогично, только газ продают без обработки - плата только за доставку в стоимости газа- товара, а руда, пока станет металлом проходит много степеней обработки.Народу принадлежит руда, а не металл ))) , то есть идет несколько наценок за обработку руды до состояния металла. Прежде чем продавать частнику лицензию на добычу газа - с начала еще ведется геологоразведка- у нас была оплачена гражданами СССР через Сберкассы и на их налоги в казну . Так что добытчик газа должен платить населению не только за сам газ ))). Посмотрите как в Норвегии - в конце года - на счет каждого гражданина ( от младенца до старика) поступает значительная сумма от газодобывающих компаний. Так же платятся налоги в бюджет. Геологоразведка и закупка оборудования тоже за счет капиталиста. При этом - счета за отопление домов и цена может быть коммерческая. Но она в разы перекрывается оплатой за национальный газ , который населене продает газодобывающим компаниям.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 04 лис, 2020 00:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:06

Goodman Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:11

Re: Приватбанк

kalinavalera1 написав: Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?

Монопроект в який перейшов потім Дубілет, правда і з нього він пішов і всі знову розчарувалися. Потрібно чекати третій
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:16

  stryzhko написав:
kalinavalera1 написав: Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?

Монопроект в який перейшов потім Дубілет, правда і з нього він пішов і всі знову розчарувалися. Потрібно чекати третій

(( Я имею ввиду Дубилета -отца, конечно. Приват стал "совсем плохой"
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 05:20

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:(( Я имею ввиду Дубилета -отца, конечно. Приват стал "совсем плохой"
что именно разочаровало? отсутствие опции "1 звонок председателю Правления" в премиальных картах?
Там люди уже другие , ранее были Банкиры , а сейчас - школота птушная. Того и переводят всех на дистанционные сервисы.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:16

  kalinavalera1 написав:Goodman Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?

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