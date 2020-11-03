Додано: Сер 04 лис, 2020 00:03

ol_zy написав: mephala написав: Alex2007

ИМХО цена на сегодня для населения ЗАНИЖЕНА. хоть кидайте тапками хоть не кидайте. хоть юльку вспоминайте хоть бабку. с их ценами на газ.

я поверю в рыночную цену только тогда, когда частная добыча газа пойдет не на заводы а частным физлицам. вот когда частный добытчик газа задумается кому же выгоднее продать газ - заводу или облгазу - тогда и можно говорить о рыночной цене для населения. А на данный момент все цены на газ - это политические игры. ИМХО цена на сегодня для населения ЗАНИЖЕНА. хоть кидайте тапками хоть не кидайте. хоть юльку вспоминайте хоть бабку. с их ценами на газ.я поверю в рыночную цену только тогда, когда частная добыча газа пойдет не на заводы а частным физлицам. вот когда частный добытчик газа задумается кому же выгоднее продать газ - заводу или облгазу - тогда и можно говорить о рыночной цене для населения. А на данный момент все цены на газ - это политические игры.

хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения (это от обл. газа моего ценник, может где и по другому) хм, самое интересное что цена для юр. лиц на 1грн ниже чем для населения (это от обл. газа моего ценник, может где и по другому)

Читаю и поражаюсь вашей "потустороннести" - прям Хэллоуин. Вы как с Луны. На планете Земля все не так. Частник, кто добывает газ - должен платить населению за ранее оговоренную в контракте , львиную долю от продажи газа на частные счета каждому, и за лицензию в казну, и налог. Газ - народное достояние. Про металл еще писали - все аналогично, только газ продают без обработки - плата только за доставку в стоимости газа- товара, а руда, пока станет металлом проходит много степеней обработки.Народу принадлежит руда, а не металл ))) , то есть идет несколько наценок за обработку руды до состояния металла. Прежде чем продавать частнику лицензию на добычу газа - с начала еще ведется геологоразведка- у нас была оплачена гражданами СССР через Сберкассы и на их налоги в казну . Так что добытчик газа должен платить населению не только за сам газ ))). Посмотрите как в Норвегии - в конце года - на счет каждого гражданина ( от младенца до старика) поступает значительная сумма от газодобывающих компаний. Так же платятся налоги в бюджет. Геологоразведка и закупка оборудования тоже за счет капиталиста. При этом - счета за отопление домов и цена может быть коммерческая. Но она в разы перекрывается оплатой за национальный газ , который населене продает газодобывающим компаниям.