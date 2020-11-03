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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8724872587268727
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:17

  mephala написав:
  ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).


так недра это не только газ. например и руда.
зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции.
или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу.
че вы только в один газ вцепились?

газ - это монополия, которая используется подавляющим большинством и необходима им для жизни ежедневно (обогрев и приготовление еды), руда таким ресурсом не является. Электроэнергия и вода являются, по электроэнергии как раз тарифы для населения ниже чем для предприятий.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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