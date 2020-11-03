mephala написав:
так недра это не только газ. например и руда.
зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции.
или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу.
че вы только в один газ вцепились?
газ - это монополия, которая используется подавляющим большинством и необходима им для жизни ежедневно (обогрев и приготовление еды), руда таким ресурсом не является. Электроэнергия и вода являются, по электроэнергии как раз тарифы для населения ниже чем для предприятий.