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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8724872587268727
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:17

  mephala написав:
  ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).


так недра это не только газ. например и руда.
зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции.
или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу.
че вы только в один газ вцепились?

газ - это монополия, которая используется подавляющим большинством и необходима им для жизни ежедневно (обогрев и приготовление еды), руда таким ресурсом не является. Электроэнергия и вода являются, по электроэнергии как раз тарифы для населения ниже чем для предприятий.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:32

ФОРМА В ПРИВАТЕ РАБОТАЕТ

  ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?

16 постачальників газу подали скаргу в АМКУ на «Нафтогаз» через демпінг :mrgreen:
https://ua.news/ua/16-postavshhikov-gaz ... a-demping/
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:45

Re: Приватбанк

хуторянка написав:16 постачальників газу подали скаргу в АМКУ на «Нафтогаз» через демпінг :mrgreen:

А маржу свою з 40% до 10% облгаззбути не хочуть знизити?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:47

  ol_zy написав:
  _hunter написав:
  ol_zy написав:вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).

А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?

народное предприятие? термин от тролля? Что-то я не встречал таких предприяти - предприятие частное и призвано давать прибыли лицу или группе частных лиц (при этом не всегда они резиденты украины) Население не зарабатывает на использовании газа в отличии от предприятий, поэтому логично, что тариф для предприятий выше или = тарифу для населения, но ниже - это нонсенс. Хотя тролли работающие на газ конторы и получающие премии за посты в пользу газов всегда найдут кучу тупых аргументов почему это не так.

Да -- термин, демонстрирующий абсурдность изначального постулата...
Собралась небольшая толпа представителей народа -- и организовала предприятие -- оно какое -- народное или антинародное получилось?..
А где в Конституции хоть что-то про зарабатывание написанно? А если "пэрэсичный" этим газом "на лево" приторговывать начнет? -- ему что -- цену повышать?
Интересно: картоху предприятиям оптом продавать дешевле -- логично. Газ оптом продавать дешевле -- не логично. Странная какая-то логика...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:53

  ol_zy написав:
  mephala написав:
  ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).


так недра это не только газ. например и руда.
зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции.
или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу.
че вы только в один газ вцепились?

газ - это монополия, которая используется подавляющим большинством и необходима им для жизни ежедневно (обогрев и приготовление еды), руда таким ресурсом не является. Электроэнергия и вода являются, по электроэнергии как раз тарифы для населения ниже чем для предприятий.

Тяжелое наследие совковой традиции "заигрывания с народом". В той же Германии действуют все те же рыночные механизмы:
Бытовые потребители и малый бизнес платят примерно 30 центов за каждый киловатт-час. Крупные потребители, у которых затраты на электроснабжение превышают определенный процент от добавленной стоимости на продукцию и имеющие доступ на оптовый рынок зачастую освобождены от налогов и отчислений или налоги и отчисления значительно снижены. Кроме того, крупные предприятия и производства могут обосновать снижение платежей сетевой компании. В результате крупный бизнес платит значительно меньше, чем бытовые потребители и малый бизнес. В публикации «Faktenpapier Strompreise in Deutschland 2017» на странице 3 приведено международное сравнение цен для крупных потребителей. Цены в Германии находятся в пределах от 4.32 цента до 13 центов за kWh (киловатт-час), что достаточно привлекательно в международном сравнении.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:10

  хуторянка написав:
  ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?

16 постачальників газу подали скаргу в АМКУ на «Нафтогаз» через демпінг :mrgreen:
https://ua.news/ua/16-postavshhikov-gaz ... a-demping/




наверное тем 16 "псам" нужно просто снизить степень борзости, хотя бы
в пределах + 0...5...10% к цене нефтегаза, или там у мини-коболевых тоже мамы в США сильно голодают? :mrgreen: :?
Alex2007
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