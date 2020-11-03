ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
так недра это не только газ. например и руда. зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции. или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу. че вы только в один газ вцепились?
газ - это монополия, которая используется подавляющим большинством и необходима им для жизни ежедневно (обогрев и приготовление еды), руда таким ресурсом не является. Электроэнергия и вода являются, по электроэнергии как раз тарифы для населения ниже чем для предприятий.
ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?
ol_zy написав:вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
А чем народные предприятия отличаются от народа? -- или на них какой-то другой народ работает (другой народ владеет)?
народное предприятие? термин от тролля? Что-то я не встречал таких предприяти - предприятие частное и призвано давать прибыли лицу или группе частных лиц (при этом не всегда они резиденты украины) Население не зарабатывает на использовании газа в отличии от предприятий, поэтому логично, что тариф для предприятий выше или = тарифу для населения, но ниже - это нонсенс. Хотя тролли работающие на газ конторы и получающие премии за посты в пользу газов всегда найдут кучу тупых аргументов почему это не так.
Да -- термин, демонстрирующий абсурдность изначального постулата... Собралась небольшая толпа представителей народа -- и организовала предприятие -- оно какое -- народное или антинародное получилось?.. А где в Конституции хоть что-то про зарабатывание написанно? А если "пэрэсичный" этим газом "на лево" приторговывать начнет? -- ему что -- цену повышать? Интересно: картоху предприятиям оптом продавать дешевле -- логично. Газ оптом продавать дешевле -- не логично. Странная какая-то логика...
ol_zy написав: вообще-то недра принадлежат народу по конституции и это означает. что цена для себя (населения) должна быть ниже (тут идет оплата только за добычу) чем продажа на сторону (предприятиям они платят за добычу + за сам газ).
так недра это не только газ. например и руда. зайдите в эпик и потребуйте себе по цене добычи че нить из металлической продукции. или бензика на заправке тоже потребуйте - нефть же тоже принадлежит народу. че вы только в один газ вцепились?
газ - это монополия, которая используется подавляющим большинством и необходима им для жизни ежедневно (обогрев и приготовление еды), руда таким ресурсом не является. Электроэнергия и вода являются, по электроэнергии как раз тарифы для населения ниже чем для предприятий.
Тяжелое наследие совковой традиции "заигрывания с народом". В той же Германии действуют все те же рыночные механизмы:
Бытовые потребители и малый бизнес платят примерно 30 центов за каждый киловатт-час. Крупные потребители, у которых затраты на электроснабжение превышают определенный процент от добавленной стоимости на продукцию и имеющие доступ на оптовый рынок зачастую освобождены от налогов и отчислений или налоги и отчисления значительно снижены. Кроме того, крупные предприятия и производства могут обосновать снижение платежей сетевой компании. В результате крупный бизнес платит значительно меньше, чем бытовые потребители и малый бизнес. В публикации «Faktenpapier Strompreise in Deutschland 2017» на странице 3 приведено международное сравнение цен для крупных потребителей. Цены в Германии находятся в пределах от 4.32 цента до 13 центов за kWh (киловатт-час), что достаточно привлекательно в международном сравнении.
ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?