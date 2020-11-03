RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8723872487258726>
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:06

Goodman Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:11

Re: Приватбанк

kalinavalera1 написав: Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?

Монопроект в який перейшов потім Дубілет, правда і з нього він пішов і всі знову розчарувалися. Потрібно чекати третій
stryzhko
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 04.10.16
Подякував: 337 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:16

  stryzhko написав:
kalinavalera1 написав: Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?

Монопроект в який перейшов потім Дубілет, правда і з нього він пішов і всі знову розчарувалися. Потрібно чекати третій

(( Я имею ввиду Дубилета -отца, конечно. Приват стал "совсем плохой"
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 05:20

Re: Приватбанк

  kalinavalera1 написав:(( Я имею ввиду Дубилета -отца, конечно. Приват стал "совсем плохой"
что именно разочаровало? отсутствие опции "1 звонок председателю Правления" в премиальных картах?
Там люди уже другие , ранее были Банкиры , а сейчас - школота птушная. Того и переводят всех на дистанционные сервисы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3770
З нами з: 23.11.14
Подякував: 654 раз.
Подякували: 423 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:16

  kalinavalera1 написав:Goodman Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?

Мій банк...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35032
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:13

Re: Приватбанк

Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:32

ФОРМА В ПРИВАТЕ РАБОТАЕТ

  ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?

16 постачальників газу подали скаргу в АМКУ на «Нафтогаз» через демпінг :mrgreen:
https://ua.news/ua/16-postavshhikov-gaz ... a-demping/
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2634
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 14:45

Re: Приватбанк

хуторянка написав:16 постачальників газу подали скаргу в АМКУ на «Нафтогаз» через демпінг :mrgreen:

А маржу свою з 40% до 10% облгаззбути не хочуть знизити?
stryzhko
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 04.10.16
Подякував: 337 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:10

  хуторянка написав:
  ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?

16 постачальників газу подали скаргу в АМКУ на «Нафтогаз» через демпінг :mrgreen:
https://ua.news/ua/16-postavshhikov-gaz ... a-demping/




наверное тем 16 "псам" нужно просто снизить степень борзости, хотя бы
в пределах + 0...5...10% к цене нефтегаза, или там у мини-коболевых тоже мамы в США сильно голодают? :mrgreen: :?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2555
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1209 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:03

  хуторянка написав:
  ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?

16 постачальників газу подали скаргу в АМКУ на «Нафтогаз» через демпінг :mrgreen:
https://ua.news/ua/16-postavshhikov-gaz ... a-demping/

Цена на уровне нафтогаза + пара копеек есть еще у нескольких поставщиков. Ждем ответных исков к облгазам за завышенные тарифы.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6371
З нами з: 20.01.15
Подякував: 394 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8723872487258726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Donnald, Google Feedfetcher, jay2004, mikos, ramzes4 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17451)
04.11.2020 16:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.