kalinavalera1 написав:(( Я имею ввиду Дубилета -отца, конечно. Приват стал "совсем плохой"
что именно разочаровало? отсутствие опции "1 звонок председателю Правления" в премиальных картах? Там люди уже другие , ранее были Банкиры , а сейчас - школота птушная. Того и переводят всех на дистанционные сервисы.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
kalinavalera1 написав:Goodman Очень разочаровал Приват, после ухода Дубилета , какие есть сегодня альтернативы?
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Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?
ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?
ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?
ol_zy написав:Из облгаззбута позвонили - сообщили что расстроены, что я от них ухожу, попросили заплатить остаток (за октябрь). Т.е. фома в привате работает. Интересно, если не оплатить (там у меня ерунда около 20 грн) передадут или нет?