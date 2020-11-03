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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:13
Добрий день!Форумчани, підкажіть будь-ласка,як з мінімальною комісією або без,вивести гривні з кредитки універсальної?Дякую!
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Volodymyr Lviv
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:20
Volodymyr Lviv написав:
Добрий день!Форумчани, підкажіть будь-ласка,як з мінімальною комісією або без,вивести гривні з кредитки універсальної?Дякую!
Через місячний депо або Конкорд.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:22
Volodymyr Lviv написав:
Добрий день!Форумчани, підкажіть будь-ласка,як з мінімальною комісією або без,вивести гривні з кредитки універсальної?Дякую!
Нужно купить шонибутьненужное, а потом продать за нал на ОЛХ
... делайте хоть что-нибудь!
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