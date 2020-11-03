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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8723872487258726
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:13

Добрий день!Форумчани, підкажіть будь-ласка,як з мінімальною комісією або без,вивести гривні з кредитки універсальної?Дякую!
Volodymyr Lviv
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:20

  Volodymyr Lviv написав:Добрий день!Форумчани, підкажіть будь-ласка,як з мінімальною комісією або без,вивести гривні з кредитки універсальної?Дякую!


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:22

  Volodymyr Lviv написав:Добрий день!Форумчани, підкажіть будь-ласка,як з мінімальною комісією або без,вивести гривні з кредитки універсальної?Дякую!

Нужно купить шонибутьненужное, а потом продать за нал на ОЛХ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:17

  clientage написав:
  Volodymyr Lviv написав:Добрий день!Форумчани, підкажіть будь-ласка,як з мінімальною комісією або без,вивести гривні з кредитки універсальної?Дякую!

Нужно купить шонибутьненужное, а потом продать за нал на ОЛХ


Или в магазине купить и тут же дешевле продать продавцу. Главное чтобы было что-то ходовое.
Ratatui
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  #<1 ... 8723872487258726
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