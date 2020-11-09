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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8724872587268727
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:45

_PORT_UA https://bonus.privatbank.ua/ua/ вводьте місто, категорію
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  Ой+ написав:Прийшло від привату. І що цікаво - не цікава така щедрість.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:46

  Ой+ написав:_PORT_UA https://bonus.privatbank.ua/ua/ вводьте місто, категорію

Та лаана
Купите батарейки в Фокстроте или Эльдо :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 20:51

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Це бонус плюс?


Пишуть на основний рахунок

  clientage написав:Купите батарейки в Фокстроте или Эльдо


У мене в ельдорадо термінал якби є привату, але чомусь він ніколи при мені не працював.
І взагалі достовірність списку не 100%. Може бути, що на сайті щось там вказано, а в реалі давно слід простив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:08

Re: Приватбанк

Тобто я можу купити батарейки в цих означених магазинах електроніки за ці бонуси? Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?
Вибачте за такі питання, але в перший раз маю справу з бонусами від Привату.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:43

Re: Приватбанк

  _PORT_UA написав:Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?
Просите оплатить с бонусного счета.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:45

Re: Приватбанк

  _PORT_UA написав:Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?

Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться
Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять
Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 8724872587268727
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