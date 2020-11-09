Додано: Пон 09 лис, 2020 21:08

Тобто я можу купити батарейки в цих означених магазинах електроніки за ці бонуси? Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?

Вибачте за такі питання, але в перший раз маю справу з бонусами від Привату.

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