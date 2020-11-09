RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8722872387248725
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:02

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?

Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться
Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять
Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать :)


А ещё тётя может и не знать с чем это едят.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7305
З нами з: 30.11.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 694 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:29

  Ratatui написав:
  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?

Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться
Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять
Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать :)


А ещё тётя может и не знать с чем это едят.


А еще может быть разные терминалы на разных кассах. Т.е. сначала нужно спросить можно ли оплатить покупку бонус+, а уж они Вас направят к нужной кассе.
Gln_Vlrn
 
Повідомлень: 65
З нами з: 08.01.19
Подякував: 173 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8722872387248725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Kevin і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18863)
10.11.2020 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.