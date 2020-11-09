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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:02
clientage написав: _PORT_UA написав:
Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?
Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться
Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять
Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать
А ещё тётя может и не знать с чем это едят.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 12:29
Ratatui написав: clientage написав: _PORT_UA написав:
Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?
Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться
Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять
Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать
А ещё тётя может и не знать с чем это едят.
А еще может быть разные терминалы на разных кассах. Т.е. сначала нужно спросить можно ли оплатить покупку бонус+, а уж они Вас направят к нужной кассе.
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