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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8722872387248725
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 11:02

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?

Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться
Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять
Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать :)


А ещё тётя может и не знать с чем это едят.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 12:29

  Ratatui написав:
  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?

Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться
Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять
Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать :)


А ещё тётя может и не знать с чем это едят.


А еще может быть разные терминалы на разных кассах. Т.е. сначала нужно спросить можно ли оплатить покупку бонус+, а уж они Вас направят к нужной кассе.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:04

Ну не знаю, где это в Эльдорадо можно что-то купить за бонусы. За последние 5-7 лет ни одного работающего терминала Привата не нашлось. Отговорки самые тупые - от "вчера сломался", до "давно перешли на Ощад".
Отовариваю без проблем в "Пузатой хате" - там можно на терминале рассчитываться и выбирать бонусный счет самостоятельно, без участия кассира. Беру по пару килограмм замороженных вареников с вишнями, мясом, картошкой, и сразу дома в морозилку. Продукт достойный и удобный в использовании, а потому в семье востребован.
acsir
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:21

Re: Приватбанк

  acsir написав:Отовариваю без проблем в "Пузатой хате"
А если не секрет где вы сами бонусы берете? Я как в #зеленелайно после "национализации" перестали принимать депо с дополнительным % в виде Б+ больше прихода наверное и не имел. Не платить же уни там, где можно получить кишмиш живыми деньгами еще и в большем размере чем по программе Б+
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:29

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:А если не секрет где вы сами бонусы берете?


Где берутся мои?
Со всех своих окрестных карт на УНИ сбрасываю остатки.
Потом платитсо комуналь и перекидалось по стежке на ПУМБУ.
до 10к там висит постоянно , вот и %%% Бонус+
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:32

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:А если не секрет где вы сами бонусы берете?

Так выше ж уже давали ссыль https://bonus.privatbank.ua/ua

В "Червоном маркете" еще тоже их начисляют. Там же ими расплатится можно или параллельно пополнить мобильный без комиссии, с +1 грн сверху 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:42

  EKO написав:
  Flamingo написав:А если не секрет где вы сами бонусы берете?

Так выше ж уже давали ссыль https://bonus.privatbank.ua/ua

В "Червоном маркете" еще тоже их начисляют. Там же ими расплатится можно или параллельно пополнить мобильный без комиссии, с +1 грн сверху 8)

бонусы подойдут для пополнения мобильного в "Червоном маркете"?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:42

последние новости.. начал процедуру смены газопоставщика ещё 23.10 чрз П24. Дозвонившись в нафтогаз, получил инфу - вас переключили 27.10, номер ОС переслали в банк (откуда шла заявка). Прикол в том, что в чате банка - Алексей - мне писали: ждите, заявка обрабатывается. Теперь уже банк виноват, что нет у меня нужных цифр ОС - попросили два дня на уточнение. Вообщем, процедура вместо 5 дней тянется третью неделю. ПРи том, что банк от НГ бабки за BankID получает (где-то 20грн/запрос)
Клаус
 
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