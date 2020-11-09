А ещё тётя может и не знать с чем это едят.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:02
А ещё тётя может и не знать с чем это едят.
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:29
А еще может быть разные терминалы на разных кассах. Т.е. сначала нужно спросить можно ли оплатить покупку бонус+, а уж они Вас направят к нужной кассе.
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:04
Ну не знаю, где это в Эльдорадо можно что-то купить за бонусы. За последние 5-7 лет ни одного работающего терминала Привата не нашлось. Отговорки самые тупые - от "вчера сломался", до "давно перешли на Ощад".
Отовариваю без проблем в "Пузатой хате" - там можно на терминале рассчитываться и выбирать бонусный счет самостоятельно, без участия кассира. Беру по пару килограмм замороженных вареников с вишнями, мясом, картошкой, и сразу дома в морозилку. Продукт достойный и удобный в использовании, а потому в семье востребован.
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:21
Re: Приватбанк
А если не секрет где вы сами бонусы берете? Я как в #зеленелайно после "национализации" перестали принимать депо с дополнительным % в виде Б+ больше прихода наверное и не имел. Не платить же уни там, где можно получить кишмиш живыми деньгами еще и в большем размере чем по программе Б+
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:29
Re: Приватбанк
Где берутся мои?
Со всех своих окрестных карт на УНИ сбрасываю остатки.
Потом платитсо комуналь и перекидалось по стежке на ПУМБУ.
до 10к там висит постоянно , вот и %%% Бонус+
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:32
Re: Приватбанк
Так выше ж уже давали ссыль
В "Червоном маркете" еще тоже их начисляют. Там же ими расплатится можно или параллельно пополнить мобильный без комиссии, с +1 грн сверху
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:42
бонусы подойдут для пополнения мобильного в "Червоном маркете"?
Додано: Вів 10 лис, 2020 17:42
последние новости.. начал процедуру смены газопоставщика ещё 23.10 чрз П24. Дозвонившись в нафтогаз, получил инфу - вас переключили 27.10, номер ОС переслали в банк (откуда шла заявка). Прикол в том, что в чате банка - Алексей - мне писали: ждите, заявка обрабатывается. Теперь уже банк виноват, что нет у меня нужных цифр ОС - попросили два дня на уточнение. Вообщем, процедура вместо 5 дней тянется третью неделю. ПРи том, что банк от НГ бабки за BankID получает (где-то 20грн/запрос)
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