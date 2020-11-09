Додано: Вів 10 лис, 2020 18:05

Goodman написав: Flamingo написав: А если не секрет где вы сами бонусы берете? А если не секрет где вы сами бонусы берете?



Где берутся мои?

Со всех своих окрестных карт на УНИ сбрасываю остатки.

Потом платитсо комуналь и перекидалось по стежке на ПУМБУ.

до 10к там висит постоянно , вот и %%% Бонус+ Где берутся мои?Со всех своих окрестных карт на УНИ сбрасываю остатки.Потом платитсо комуналь и перекидалось по стежке на ПУМБУ.до 10к там висит постоянно , вот и %%% Бонус+

EKO написав: Так выше ж уже давали ссыль https://bonus.privatbank.ua/ua



В "Червоном маркете" еще тоже их начисляют. Там же ими расплатится можно или параллельно пополнить мобильный без комиссии, с +1 грн сверху Так выше ж уже давали ссыльВ "Червоном маркете" еще тоже их начисляют. Там же ими расплатится можно или параллельно пополнить мобильный без комиссии, с +1 грн сверху

А нееее - мне такие бонусы не подходят, поскольку я с "окрестных карт" кидаю на КоКо-кредитку с нулевым лимитом за живые деньги. А у #зеленелайно держать за бонусы - не моёССылью я и сам кинуть могу - но повторюсь платить за товар картами от #зеленелайно да еще и в не самых дешевых магазинах - не моё. Ни в один из магазинов, в которых я обычно что-либо покупаю - участие в Б+ не принимает. Есть не далеко магазин называется "Эконом+", который за Б+ предлагает аж 1% при том что цены не выдерживают конкуренции с находящимся с 200м АТБ"Червоный маркет" в городе видел на какой-то остановке - но поскольку езжу общественным транспортом очень редко - так до него не дошел