_PORT_UA написав:Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?
Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать
_PORT_UA написав:Як взагалі відбувається покупка за ці бонуси?
Взять пачку батареек и на кассе сказать, шо хочу бонусами от Привата расчитаться Тётя достанет ПОС Привата, а вы скажете скока у вас бонусов снять Ток понастойчивей, а то тёте может быть лень тот ПОС искать
А ещё тётя может и не знать с чем это едят.
А еще может быть разные терминалы на разных кассах. Т.е. сначала нужно спросить можно ли оплатить покупку бонус+, а уж они Вас направят к нужной кассе.
Ну не знаю, где это в Эльдорадо можно что-то купить за бонусы. За последние 5-7 лет ни одного работающего терминала Привата не нашлось. Отговорки самые тупые - от "вчера сломался", до "давно перешли на Ощад". Отовариваю без проблем в "Пузатой хате" - там можно на терминале рассчитываться и выбирать бонусный счет самостоятельно, без участия кассира. Беру по пару килограмм замороженных вареников с вишнями, мясом, картошкой, и сразу дома в морозилку. Продукт достойный и удобный в использовании, а потому в семье востребован.
acsir написав:Отовариваю без проблем в "Пузатой хате"
А если не секрет где вы сами бонусы берете? Я как в #зеленелайно после "национализации" перестали принимать депо с дополнительным % в виде Б+ больше прихода наверное и не имел. Не платить же уни там, где можно получить кишмиш живыми деньгами еще и в большем размере чем по программе Б+
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
последние новости.. начал процедуру смены газопоставщика ещё 23.10 чрз П24. Дозвонившись в нафтогаз, получил инфу - вас переключили 27.10, номер ОС переслали в банк (откуда шла заявка). Прикол в том, что в чате банка - Алексей - мне писали: ждите, заявка обрабатывается. Теперь уже банк виноват, что нет у меня нужных цифр ОС - попросили два дня на уточнение. Вообщем, процедура вместо 5 дней тянется третью неделю. ПРи том, что банк от НГ бабки за BankID получает (где-то 20грн/запрос)
В "Червоном маркете" еще тоже их начисляют. Там же ими расплатится можно или параллельно пополнить мобильный без комиссии, с +1 грн сверху
ССылью я и сам кинуть могу - но повторюсь платить за товар картами от #зеленелайно да еще и в не самых дешевых магазинах - не моё. Ни в один из магазинов, в которых я обычно что-либо покупаю - участие в Б+ не принимает. Есть не далеко магазин называется "Эконом+", который за Б+ предлагает аж 1% при том что цены не выдерживают конкуренции с находящимся с 200м АТБ "Червоный маркет" в городе видел на какой-то остановке - но поскольку езжу общественным транспортом очень редко - так до него не дошел
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
В "Червоном маркете" еще тоже их начисляют. Там же ими расплатится можно или параллельно пополнить мобильный без комиссии, с +1 грн сверху
ССылью я и сам кинуть могу - но повторюсь платить за товар картами от #зеленелайно да еще и в не самых дешевых магазинах - не моё. Ни в один из магазинов, в которых я обычно что-либо покупаю - участие в Б+ не принимает. Есть не далеко магазин называется "Эконом+", который за Б+ предлагает аж 1% при том что цены не выдерживают конкуренции с находящимся с 200м АТБ "Червоный маркет" в городе видел на какой-то остановке - но поскольку езжу общественным транспортом очень редко - так до него не дошел