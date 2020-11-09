Деколи деякі учасники Б+ проводять акції і може бути тимчасово до 20% бонусу. За акціями треба слідкувати і в них реєструватись. Наприклад,
А в цілому програма зів'яла. Працівникам привату ще підкидають б+, відповідно їм ще треба їх пристроїти.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лис, 2020 18:35
Re: Приватбанк
Деколи деякі учасники Б+ проводять акції і може бути тимчасово до 20% бонусу. За акціями треба слідкувати і в них реєструватись. Наприклад,
А в цілому програма зів'яла. Працівникам привату ще підкидають б+, відповідно їм ще треба їх пристроїти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:17
Что, в общем, довольно странно. Если я понял правильно (давно читал об этом), то за участие в Б+ банк снижал комиссю за эквайринг, хоть и не намного. Учитывая, что раньше практически каждая первая карта была Приват, торговцам это было не выгодно, т.к. снижение комиссии не покрывало даже минимальный бонус 1%. Теперь же народ массово ходит с картами других банков, так что этот бонус платить придётся не более, чем половине покупателей, а комиссия-то снижена для всех. Должно становиться выгодно, но, почему-то, по факту нет.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:25
|