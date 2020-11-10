Деколи деякі учасники Б+ проводять акції і може бути тимчасово до 20% бонусу. За акціями треба слідкувати і в них реєструватись. Наприклад,
А в цілому програма зів'яла. Працівникам привату ще підкидають б+, відповідно їм ще треба їх пристроїти.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 18:35
Re: Приватбанк
Деколи деякі учасники Б+ проводять акції і може бути тимчасово до 20% бонусу. За акціями треба слідкувати і в них реєструватись. Наприклад,
А в цілому програма зів'яла. Працівникам привату ще підкидають б+, відповідно їм ще треба їх пристроїти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:17
Что, в общем, довольно странно. Если я понял правильно (давно читал об этом), то за участие в Б+ банк снижал комиссю за эквайринг, хоть и не намного. Учитывая, что раньше практически каждая первая карта была Приват, торговцам это было не выгодно, т.к. снижение комиссии не покрывало даже минимальный бонус 1%. Теперь же народ массово ходит с картами других банков, так что этот бонус платить придётся не более, чем половине покупателей, а комиссия-то снижена для всех. Должно становиться выгодно, но, почему-то, по факту нет.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:25
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:40
А у нас ни хаты ни пуза. Одни бонусы которые некуда деть.
Додано: Вів 10 лис, 2020 19:51
Я зі стейками обломався, заплативши 200 грн через п24, але і до того не дуже користувався вже приватівською і тепер теж нема мотивації, бо дійсно є або більше, або надійніше. І так купа карточок в обороті з бонусами, стараюсь навіть якось по черзі підтягувати, щоб могти повиводити.
Та навіть по селам є точки, щоб пристроїти. Подивіться на сайті свій нас.пункт.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 10 лис, 2020 20:58
Re: Приватбанк
там драконовськ1 умови по селах.
колись купував тюнер у лихваря ( м1й згор1в в1д дощу ), то д1дько намалював мен1 за тюнер 500 грн + 25 грн за оплату через терм1нал привата.Пояснив , що весь тягар "банкету" на ньому 1 ДАВИТЬ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Сер 11 лис, 2020 01:16
Что-то вы не то поняли. Комиссия за эквайринг 2% и допустим Бонус+ 2%. Это значит, что с каждой карты примата торговец отстегнёт 4%! А не примата - только 2%. Где тут выгода? Гипотетически только в том, что к торговцу будут ходить клиенты покупать товар за бонусы, где нет комиссии. Но это утопия, ибо таких клиентов должно быть много для выгоды...
Додано: Сер 11 лис, 2020 02:57
Re: Приватбанк
Бонус+ был реально жив только до тех пор пока его наливали на депо.
т.е. бонусы в систему вливали не только точки но и банк.
сейчас же без дополнительной крови замкнутая система обречена.
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