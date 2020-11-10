Додано: Вів 10 лис, 2020 19:17

Ой+ написав: А в цілому програма зів'яла. А в цілому програма зів'яла.

Что, в общем, довольно странно. Если я понял правильно (давно читал об этом), то за участие в Б+ банк снижал комиссю за эквайринг, хоть и не намного. Учитывая, что раньше практически каждая первая карта была Приват, торговцам это было не выгодно, т.к. снижение комиссии не покрывало даже минимальный бонус 1%. Теперь же народ массово ходит с картами других банков, так что этот бонус платить придётся не более, чем половине покупателей, а комиссия-то снижена для всех. Должно становиться выгодно, но, почему-то, по факту нет.