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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8723872487258726
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 18:35

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Есть не далеко магазин называется "Эконом+", который за Б+ предлагает аж 1%


Деколи деякі учасники Б+ проводять акції і може бути тимчасово до 20% бонусу. За акціями треба слідкувати і в них реєструватись. Наприклад, https://bonus.privatbank.ua/ua/aktsii/kharkiv
А в цілому програма зів'яла. Працівникам привату ще підкидають б+, відповідно їм ще треба їх пристроїти.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:17

  Ой+ написав:А в цілому програма зів'яла.

Что, в общем, довольно странно. Если я понял правильно (давно читал об этом), то за участие в Б+ банк снижал комиссю за эквайринг, хоть и не намного. Учитывая, что раньше практически каждая первая карта была Приват, торговцам это было не выгодно, т.к. снижение комиссии не покрывало даже минимальный бонус 1%. Теперь же народ массово ходит с картами других банков, так что этот бонус платить придётся не более, чем половине покупателей, а комиссия-то снижена для всех. Должно становиться выгодно, но, почему-то, по факту нет.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:25

  Ой+ написав:
Пишуть на основний рахунок


Стремно связываться после стейков. Тем более, что 3% можно и без них получить, а то и больше.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:40

  acsir написав:Ну не знаю, где это в Эльдорадо можно что-то купить за бонусы. За последние 5-7 лет ни одного работающего терминала Привата не нашлось. Отговорки самые тупые - от "вчера сломался", до "давно перешли на Ощад".
Отовариваю без проблем в "Пузатой хате" - там можно на терминале рассчитываться и выбирать бонусный счет самостоятельно, без участия кассира. Беру по пару килограмм замороженных вареников с вишнями, мясом, картошкой, и сразу дома в морозилку. Продукт достойный и удобный в использовании, а потому в семье востребован.


А у нас ни хаты ни пуза. Одни бонусы которые некуда деть.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 19:51

  wig написав:
  Ой+ написав:Пишуть на основний рахунок


Стремно связываться после стейков. Тем более, что 3% можно и без них получить, а то и больше.


Я зі стейками обломався, заплативши 200 грн через п24, але і до того не дуже користувався вже приватівською і тепер теж нема мотивації, бо дійсно є або більше, або надійніше. І так купа карточок в обороті з бонусами, стараюсь навіть якось по черзі підтягувати, щоб могти повиводити.

  Ratatui написав:А у нас ни хаты ни пуза. Одни бонусы которые некуда деть.


Та навіть по селам є точки, щоб пристроїти. Подивіться на сайті свій нас.пункт.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:58

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Та навіть по селам є точки, щоб пристроїти. Подивіться на сайті свій нас.пункт.


там драконовськ1 умови по селах.
колись купував тюнер у лихваря ( м1й згор1в в1д дощу ), то д1дько намалював мен1 за тюнер 500 грн + 25 грн за оплату через терм1нал привата.Пояснив , що весь тягар "банкету" на ньому 1 ДАВИТЬ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 01:16

  M-Audio написав:Что, в общем, довольно странно. Если я понял правильно (давно читал об этом), то за участие в Б+ банк снижал комиссю за эквайринг, хоть и не намного. Учитывая, что раньше практически каждая первая карта была Приват, торговцам это было не выгодно, т.к. снижение комиссии не покрывало даже минимальный бонус 1%. Теперь же народ массово ходит с картами других банков, так что этот бонус платить придётся не более, чем половине покупателей, а комиссия-то снижена для всех. Должно становиться выгодно, но, почему-то, по факту нет.

Что-то вы не то поняли. Комиссия за эквайринг 2% и допустим Бонус+ 2%. Это значит, что с каждой карты примата торговец отстегнёт 4%! А не примата - только 2%. Где тут выгода? Гипотетически только в том, что к торговцу будут ходить клиенты покупать товар за бонусы, где нет комиссии. Но это утопия, ибо таких клиентов должно быть много для выгоды...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 02:57

Re: Приватбанк

Бонус+ был реально жив только до тех пор пока его наливали на депо.
т.е. бонусы в систему вливали не только точки но и банк.
сейчас же без дополнительной крови замкнутая система обречена.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:59

  Vorlon написав:
  M-Audio написав:Что, в общем, довольно странно. Если я понял правильно (давно читал об этом), то за участие в Б+ банк снижал комиссю за эквайринг, хоть и не намного.

Что-то вы не то поняли. Комиссия за эквайринг 2% и допустим Бонус+ 2%. Это значит, что с каждой карты примата торговец отстегнёт 4%!

Это вы ничего не поняли. Комиссия 2%, но при условии подключения бонус+ снижалась до, допустим, 1,5%. Верно, даже с 1% на бонус+ сумма в 2,5% превышает стандартную комиссию, но 1,5% -- это общая цифра для всех транзакций, а бонус+ платится только по приватовским картам, а по остальным-то будет 1,5, а не 2. Пока приватовских карт было подавляющее большинство, никто не рассчитывал на экономию по другим транзакциям. Но теперь-то ситуация другая. Правда, конкретных условий я не знаю, может там не всё так хорошо.
M-Audio
 
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В Ельдорадо платив бонусами в Києві на Берковецькій в Лавині, на Електронмаші, на Палаце Спорту і, навіть, в Бердичеві та Ніжині платив. Жодних проблем, жодних відмовок чи пошуків терміналів.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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