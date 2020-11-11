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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8724872587268727
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:29

Ставку по депозитам в грн. еще снизили. :twisted:
oblik2008
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:38

oblik2008
Не гоните: примат - лучший банк в стране! Вы должны гордиться, что вам позволяют пользоваться его услугами. И даже если (или когда) будут отрицательные ставки - всё равно храните здесь всё из-за распирающего чувства гордости и восхищения :mrgreen:

Поддержите банк в это тяжёлое время - помогите ему задекларировать лишний миллион прибыли! :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:19

ПО ДОЛЛЯРУ ВООБЩЕ СЛЕЗЫ

  oblik2008 написав:Ставку по депозитам в грн. еще снизили. :twisted:

Забрала последний депо тк оставаться нету смысла от слова вообще-отдали "фонд" новыми сотками
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:22

Re: Приватбанк

Подскажите, пожалуйста, какая комиссия за "Переказ в інший банк" через П24? А то на сайте написано "от 3 грн".
Mangust73
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:34

Re: Приватбанк

Mangust73, на счета физлиц 0,5 % (минимум 5 грн). Приравняли к тарифам P2P перевода.
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MASolomko
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  #<1 ... 8724872587268727
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