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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 лис, 2020 13:38
oblik2008
Не гоните: примат - лучший банк в стране! Вы должны гордиться, что вам позволяют пользоваться его услугами. И даже если (или когда) будут отрицательные ставки - всё равно храните здесь всё из-за распирающего чувства гордости и восхищения
Поддержите банк в это тяжёлое время - помогите ему задекларировать лишний миллион прибыли!
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:19
ПО ДОЛЛЯРУ ВООБЩЕ СЛЕЗЫ
Забрала последний депо тк оставаться нету смысла от слова вообще-отдали "фонд" новыми сотками
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:22
Re: Приватбанк
Подскажите, пожалуйста, какая комиссия за "Переказ в інший банк" через П24? А то на сайте написано "от 3 грн".
Додано: Чет 12 лис, 2020 14:34
Re: Приватбанк
Mangust73, на счета физлиц 0,5 % (минимум 5 грн). Приравняли к тарифам P2P перевода.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:17
Re: Приватбанк
Кто пользуется SWIFT переводами, нужно перевести 7000$ в Россию. У банка есть услуга "FULL комиссия" - за 27$ примерно перевод "очищается" от комиссий банков-партнеров и получатель получает всю сумму перевода 7000$ на руки. Есть ли смысл оплачивать эту фуо комиссию или это развод ?
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