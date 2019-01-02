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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8724872587268727
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:29

Ставку по депозитам в грн. еще снизили. :twisted:
oblik2008
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 13:38

oblik2008
Не гоните: примат - лучший банк в стране! Вы должны гордиться, что вам позволяют пользоваться его услугами. И даже если (или когда) будут отрицательные ставки - всё равно храните здесь всё из-за распирающего чувства гордости и восхищения :mrgreen:

Поддержите банк в это тяжёлое время - помогите ему задекларировать лишний миллион прибыли! :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:19

ПО ДОЛЛЯРУ ВООБЩЕ СЛЕЗЫ

  oblik2008 написав:Ставку по депозитам в грн. еще снизили. :twisted:

Забрала последний депо тк оставаться нету смысла от слова вообще-отдали "фонд" новыми сотками
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:22

Re: Приватбанк

Подскажите, пожалуйста, какая комиссия за "Переказ в інший банк" через П24? А то на сайте написано "от 3 грн".
Mangust73
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 14:34

Re: Приватбанк

Mangust73, на счета физлиц 0,5 % (минимум 5 грн). Приравняли к тарифам P2P перевода.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:17

Re: Приватбанк

Кто пользуется SWIFT переводами, нужно перевести 7000$ в Россию. У банка есть услуга "FULL комиссия" - за 27$ примерно перевод "очищается" от комиссий банков-партнеров и получатель получает всю сумму перевода 7000$ на руки. Есть ли смысл оплачивать эту фуо комиссию или это развод ?
seler3
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:29

Добрый вечер, форумчане.
Интересует мнение, совет.
Приват отказался принять 100долларрвую купюру 2006года, которая имела следы от складывания на портрете. При этом купюра практически "хрустящая", плотная, не грязная, не надорванная и никак не намекает на ветхость.
Кассир и начальник отд. свой отказ аргументировали тем, что купюра потертая. Через детектор не пропускали и никаких документальных подтверждений ветхости не предоставили. Сказали:"на усмотрение банка". Остальные купюры с синей полосой приняли.
Жалоба в КЦ имела такой же результат:"на усмотрение кассира".
Начал гуглить вопрос по платежеспособности/ветхости и нагуглил только то, что постанова 502 и связанные с ней документы, описывавшие признаки платежеспособности инсотранной валюты, отменены нацбанком в феврале 2019 года. Какие правила действуют сейчас (если они есть) не удалось обнаружить.
Удалось найти действующую нормативку от 2020 только на нац.валюту.
Может быть не там или не так искал. Прошу поделиттся инф., если она есть.
Спасибо.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:24

Клиент_
Вам нужен такой документ. Вернее приложение к нему.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.01.2019 № 1

Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України

Гугл находит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:31

Re: Приватбанк

  Mangust73 написав:Подскажите, пожалуйста, какая комиссия за "Переказ в інший банк" через П24? А то на сайте написано "от 3 грн".
ходите через пумб , у них договорнячок.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:35

Клиент_ вам ехать или шашечки?
если ехать- засунь в тсо
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