Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.
V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:06
Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.
V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12
"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь
Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17
посмотрел в истории запросов. да искал "платіжність".
мож. не обратил внимание на январскую нормативку, т.к. на Лиге и на Закон.Рада февральской постановой была отменена куча нормативки.
Еще раз спасибо.
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