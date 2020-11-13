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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8725872687278728
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:06

Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12

  Клиент_ написав:Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.

"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь ;)
Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17

  Flamingo написав:
  Клиент_ написав:Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.

"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь ;)
Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019

посмотрел в истории запросов. да искал "платіжність".
мож. не обратил внимание на январскую нормативку, т.к. на Лиге и на Закон.Рада февральской постановой была отменена куча нормативки.
Еще раз спасибо.
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  #<1 ... 8725872687278728
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