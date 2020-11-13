RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8725872687278728
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:06

Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.
Клиент_
 
Повідомлень: 181
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12

  Клиент_ написав:Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.

"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь ;)
Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5107
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17

  Flamingo написав:
  Клиент_ написав:Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.

"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь ;)
Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019

посмотрел в истории запросов. да искал "платіжність".
мож. не обратил внимание на январскую нормативку, т.к. на Лиге и на Закон.Рада февральской постановой была отменена куча нормативки.
Еще раз спасибо.
Клиент_
 
Повідомлень: 181
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:56

  Клиент_ написав:Добрый вечер, форумчане.
Интересует мнение, совет.
Приват отказался принять 100долларрвую купюру 2006года, которая имела следы от складывания на портрете. При этом купюра практически "хрустящая", плотная, не грязная, не надорванная и никак не намекает на ветхость.
Кассир и начальник отд. свой отказ аргументировали тем, что купюра потертая. Через детектор не пропускали и никаких документальных подтверждений ветхости не предоставили. Сказали:"на усмотрение банка". Остальные купюры с синей полосой приняли.
Жалоба в КЦ имела такой же результат:"на усмотрение кассира".
Начал гуглить вопрос по платежеспособности/ветхости и нагуглил только то, что постанова 502 и связанные с ней документы, описывавшие признаки платежеспособности инсотранной валюты, отменены нацбанком в феврале 2019 года. Какие правила действуют сейчас (если они есть) не удалось обнаружить.
Удалось найти действующую нормативку от 2020 только на нац.валюту.
Может быть не там или не так искал. Прошу поделиттся инф., если она есть.
Спасибо.



https://minfin.com.ua/ua/2020/11/09/54611830/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10080
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8725872687278728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, kolyuchy, Maksi2, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.