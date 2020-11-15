RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8726872787288729>
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:06

Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.
Клиент_
 
Повідомлень: 181
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:12

  Клиент_ написав:Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.

"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь ;)
Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5115
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17

  Flamingo написав:
  Клиент_ написав:Flamingo спасибо!
Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.

V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.

"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь ;)
Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019

посмотрел в истории запросов. да искал "платіжність".
мож. не обратил внимание на январскую нормативку, т.к. на Лиге и на Закон.Рада февральской постановой была отменена куча нормативки.
Еще раз спасибо.
Клиент_
 
Повідомлень: 181
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:56

  Клиент_ написав:Добрый вечер, форумчане.
Интересует мнение, совет.
Приват отказался принять 100долларрвую купюру 2006года, которая имела следы от складывания на портрете. При этом купюра практически "хрустящая", плотная, не грязная, не надорванная и никак не намекает на ветхость.
Кассир и начальник отд. свой отказ аргументировали тем, что купюра потертая. Через детектор не пропускали и никаких документальных подтверждений ветхости не предоставили. Сказали:"на усмотрение банка". Остальные купюры с синей полосой приняли.
Жалоба в КЦ имела такой же результат:"на усмотрение кассира".
Начал гуглить вопрос по платежеспособности/ветхости и нагуглил только то, что постанова 502 и связанные с ней документы, описывавшие признаки платежеспособности инсотранной валюты, отменены нацбанком в феврале 2019 года. Какие правила действуют сейчас (если они есть) не удалось обнаружить.
Удалось найти действующую нормативку от 2020 только на нац.валюту.
Может быть не там или не так искал. Прошу поделиттся инф., если она есть.
Спасибо.



https://minfin.com.ua/ua/2020/11/09/54611830/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10091
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:08

есть ТСО которые принимают купюры 1$ ?
J
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 10:54

Подскажите, можно ли узнать отправителя на пенс.карту соц.выплаты? Это не ПФ и не районный соц.захист(звонила туда). На ГЛ Привата сказали что видят то же что и я: Выплата соц.фонда. Никто не знает, как узнать от кого этот аукцион невиданной щедрости? Гугл молчит, ничего кроме карантинной тысячи нет.
balbesik
 
Повідомлень: 239
З нами з: 11.04.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:06

  balbesik написав:Подскажите, можно ли узнать отправителя на пенс.карту соц.выплаты? Это не ПФ и не районный соц.захист(звонила туда). На ГЛ Привата сказали что видят то же что и я: Выплата соц.фонда. Никто не знает, как узнать от кого этот аукцион невиданной щедрости? Гугл молчит, ничего кроме карантинной тысячи нет.


Субсидия, скорее всего (отопительный сезон).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
jay2004
 
Повідомлень: 2454
З нами з: 19.02.09
Подякував: 63 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:07

Re: Приватбанк

balbesik написав: Никто не знает, как узнать от кого этот аукцион невиданной щедрости?

Субсидія чи орендна плата за пай не може бути?
stryzhko
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 04.10.16
Подякував: 342 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:13

Точно не субсидия, не подавала нигде никаких документов, за пай-даже не знаю что это. В общем концов не найти? Действительно нет возможности в банке узнать конкретного отправителя?
balbesik
 
Повідомлень: 239
З нами з: 11.04.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20

  balbesik написав:Точно не субсидия, не подавала нигде никаких документов, за пай-даже не знаю что это. В общем концов не найти? Действительно нет возможности в банке узнать конкретного отправителя?

Есть, но не скажут. Может как то по большому блату.
lel
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8726872787288729>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, killer bees, lel і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90823)
16.11.2020 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.