Клиент_ написав:Flamingo спасибо! Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.
V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.
"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Клиент_ написав:Flamingo спасибо! Гуглил с разными вариантами запросов "платоспроможності", "зношеності" и т.п. Результаты выпадали упорно на 502ю и письма НБУ до февраля 2019.
V57 вопрос не в одноразовой операции с Приватом.
"платоспроможность" - это в принципе совсем не в ту степь Я обычно когда в банке возникают "вопросы" в телефоне для запроса ввожу "ознаки платіжності банкнот іноземної валюти" - а там уже в списке дальше смотрю по дате - январь 2019
посмотрел в истории запросов. да искал "платіжність". мож. не обратил внимание на январскую нормативку, т.к. на Лиге и на Закон.Рада февральской постановой была отменена куча нормативки. Еще раз спасибо.
Клиент_ написав:Добрый вечер, форумчане. Интересует мнение, совет. Приват отказался принять 100долларрвую купюру 2006года, которая имела следы от складывания на портрете. При этом купюра практически "хрустящая", плотная, не грязная, не надорванная и никак не намекает на ветхость. Кассир и начальник отд. свой отказ аргументировали тем, что купюра потертая. Через детектор не пропускали и никаких документальных подтверждений ветхости не предоставили. Сказали:"на усмотрение банка". Остальные купюры с синей полосой приняли. Жалоба в КЦ имела такой же результат:"на усмотрение кассира". Начал гуглить вопрос по платежеспособности/ветхости и нагуглил только то, что постанова 502 и связанные с ней документы, описывавшие признаки платежеспособности инсотранной валюты, отменены нацбанком в феврале 2019 года. Какие правила действуют сейчас (если они есть) не удалось обнаружить. Удалось найти действующую нормативку от 2020 только на нац.валюту. Может быть не там или не так искал. Прошу поделиттся инф., если она есть. Спасибо.
Подскажите, можно ли узнать отправителя на пенс.карту соц.выплаты? Это не ПФ и не районный соц.захист(звонила туда). На ГЛ Привата сказали что видят то же что и я: Выплата соц.фонда. Никто не знает, как узнать от кого этот аукцион невиданной щедрости? Гугл молчит, ничего кроме карантинной тысячи нет.
balbesik написав:Подскажите, можно ли узнать отправителя на пенс.карту соц.выплаты? Это не ПФ и не районный соц.захист(звонила туда). На ГЛ Привата сказали что видят то же что и я: Выплата соц.фонда. Никто не знает, как узнать от кого этот аукцион невиданной щедрости? Гугл молчит, ничего кроме карантинной тысячи нет.