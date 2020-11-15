Добрый вечер, форумчане.Интересует мнение, совет.Приват отказался принять 100долларрвую купюру 2006года, которая имела следы от складывания на портрете. При этом купюра практически "хрустящая", плотная, не грязная, не надорванная и никак не намекает на ветхость.Кассир и начальник отд. свой отказ аргументировали тем, что купюра потертая. Через детектор не пропускали и никаких документальных подтверждений ветхости не предоставили. Сказали:"на усмотрение банка". Остальные купюры с синей полосой приняли.Жалоба в КЦ имела такой же результат:"на усмотрение кассира".Начал гуглить вопрос по платежеспособности/ветхости и нагуглил только то, что постанова 502 и связанные с ней документы, описывавшие признаки платежеспособности инсотранной валюты, отменены нацбанком в феврале 2019 года. Какие правила действуют сейчас (если они есть) не удалось обнаружить.Удалось найти действующую нормативку от 2020 только на нац.валюту.Может быть не там или не так искал. Прошу поделиттся инф., если она есть.Спасибо.