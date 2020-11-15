Пенсионерам после 80 лет вроде ещё по 1000 давали
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20
Пенсионерам после 80 лет вроде ещё по 1000 давали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:27
[/quote]
Пенсионерам после 80 лет вроде ещё по 1000 давали[/quote]
Не, ну в 80 я бы тут наверное не сидела
Ладно, наверное надо успокоится и не искать.
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, killer bees, lel і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|