RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8726872787288729
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20

  balbesik написав:Точно не субсидия, не подавала нигде никаких документов, за пай-даже не знаю что это. В общем концов не найти? Действительно нет возможности в банке узнать конкретного отправителя?

Пенсионерам после 80 лет вроде ещё по 1000 давали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:27

[/quote]
Пенсионерам после 80 лет вроде ещё по 1000 давали[/quote]
Не, ну в 80 я бы тут наверное не сидела :D
Ладно, наверное надо успокоится и не искать.
balbesik
 
Повідомлень: 241
З нами з: 11.04.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:33

Это задачка посложнее чем поиск чипа на карте. ;-)
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8923
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:26

Звонят ипотеку предлагают, кто-то связывался тут с ипотекой?
vovareuckij
 
Повідомлень: 12
З нами з: 19.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 12:31

balbesik, получите КЭП (ЭЦП) в Приват24, с его помощью войдите на портал ПФУ и там проверьте или создайте запрос.
https://portal.pfu.gov.ua/
SHURICK76
 
Повідомлень: 115
З нами з: 13.02.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:38

  SHURICK76 написав:balbesik, получите КЭП (ЭЦП) в Приват24, с его помощью войдите на портал ПФУ и там проверьте или создайте запрос.
https://portal.pfu.gov.ua/

Нет, это не ПФУ, смотрела на портале, ничего кроме пенсии к выплате нет. Оно конечно хорошо когда не ждёшь, а капает. Но беспокоит два вопроса: 1.не заберут ли назад(вдруг ошибочно перечислили?), 2.не на постоянной ли основе что-то платят(хотеть не вредно).
balbesik
 
Повідомлень: 241
З нами з: 11.04.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:45

  balbesik написав:
  SHURICK76 написав:balbesik, получите КЭП (ЭЦП) в Приват24, с его помощью войдите на портал ПФУ и там проверьте или создайте запрос.
https://portal.pfu.gov.ua/

Нет, это не ПФУ, смотрела на портале, ничего кроме пенсии к выплате нет. Оно конечно хорошо когда не ждёшь, а капает. Но беспокоит два вопроса: 1.не заберут ли назад(вдруг ошибочно перечислили?), 2.не на постоянной ли основе что-то платят(хотеть не вредно).

Может это за экономию газа совбес зачислил, год назад такое было для получателей субсидии, которые меньше потребляли газ чем по нормам считали субсидию.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:52

Я так поняла что целый квест с этой выплатой. Субсидии не оформляла, на выборах ни за кого не агитировала(были и такие предположения в собесе), газом не пользусь. В общем, как говорит супруг:"Угомонись уже и пойди потрать".
balbesik
 
Повідомлень: 241
З нами з: 11.04.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8726872787288729
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, chieff, Mangust73, ol_zy, ramzes4 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.