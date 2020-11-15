Пенсионерам после 80 лет вроде ещё по 1000 давали
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:20
Пенсионерам после 80 лет вроде ещё по 1000 давали
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:27
[/quote]
Пенсионерам после 80 лет вроде ещё по 1000 давали[/quote]
Не, ну в 80 я бы тут наверное не сидела
Ладно, наверное надо успокоится и не искать.
Додано: Пон 16 лис, 2020 12:31
balbesik, получите КЭП (ЭЦП) в Приват24, с его помощью войдите на портал ПФУ и там проверьте или создайте запрос.
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:38
Нет, это не ПФУ, смотрела на портале, ничего кроме пенсии к выплате нет. Оно конечно хорошо когда не ждёшь, а капает. Но беспокоит два вопроса: 1.не заберут ли назад(вдруг ошибочно перечислили?), 2.не на постоянной ли основе что-то платят(хотеть не вредно).
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:45
Может это за экономию газа совбес зачислил, год назад такое было для получателей субсидии, которые меньше потребляли газ чем по нормам считали субсидию.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 16 лис, 2020 14:52
Я так поняла что целый квест с этой выплатой. Субсидии не оформляла, на выборах ни за кого не агитировала(были и такие предположения в собесе), газом не пользусь. В общем, как говорит супруг:"Угомонись уже и пойди потрать".
|