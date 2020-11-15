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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:11
vovareuckij написав:
Звонят ипотеку предлагают, кто-то связывался тут с ипотекой?
в прошлом году брал, вопросы?
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