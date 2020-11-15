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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8727872887298730
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:11

  vovareuckij написав:Звонят ипотеку предлагают, кто-то связывался тут с ипотекой?


в прошлом году брал, вопросы?
kirill_yarovoi
 
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  #<1 ... 8727872887298730
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