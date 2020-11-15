в прошлом году брал, вопросы?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:11
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:18
balbesik
У Приват24 можна згенерувати квитанцію за цим зарахування. Що там у полі "відправник"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:06
Re: Приватбанк
Подзвонили і запропонували кешбек 5%. Питаю- продовольчі та непродовольчі товари? каже так.
на приваті не знайшов нічого такого, хто в курсі шо це таке?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18
Бывают такие инд. предложения.
Условия могут очень сильно отличаться, как по процентам, так и по срокам, и "категориям", максимальной сумме кешбека
Я не нашёл, где их можно видеть. Нужно только очень подробно выспрашивать при звонке.
Маме предлагали как сорри-бонус "2%, макс. 200грн в мес, на 3 мес". Не воспользовалась ни разу
Знаю только, что кешбек "грязный", т.е. из суммы ещё будут удержаны налоги
Biden's Laptop Matters
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Djus, IDAN, ingtrans, killer bees, maxprofit, oksana--61, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|