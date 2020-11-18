в прошлом году брал, вопросы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:11
Додано: Пон 16 лис, 2020 17:18
balbesik
У Приват24 можна згенерувати квитанцію за цим зарахування. Що там у полі "відправник"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:06
Re: Приватбанк
Подзвонили і запропонували кешбек 5%. Питаю- продовольчі та непродовольчі товари? каже так.
на приваті не знайшов нічого такого, хто в курсі шо це таке?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Пон 16 лис, 2020 19:18
Бывают такие инд. предложения.
Условия могут очень сильно отличаться, как по процентам, так и по срокам, и "категориям", максимальной сумме кешбека
Я не нашёл, где их можно видеть. Нужно только очень подробно выспрашивать при звонке.
Маме предлагали как сорри-бонус "2%, макс. 200грн в мес, на 3 мес". Не воспользовалась ни разу
Знаю только, что кешбек "грязный", т.е. из суммы ещё будут удержаны налоги
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 19 лис, 2020 12:45
Re: Приватбанк
Подскажите плз, есть ли сейчас способы без комиссий снять нал доллар с валютной "универсалки". Какой наименее затратный путь? Можно в личку, если не публичная инфа. Приват-вклады и прочие депозиты не вариант как понимаю...
Спасибо
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:13
Колись подібні умови дали моїй дружині, після тривалого невикористання картки привату. Але кешбек прийшов на бонус+, та ще і мінус податок. Розмір був обмежений 300 брудних полуниць, після миття 241,5 чистих.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:35
Только через срочный депозит, от 1 мес, возврат на КдВ
Приват-вклад (бессрочный) не подходит
Можно через криптобиржу, там пополнение за 1.5..2%, вывод 1.5..2% на КдВ, ну и отбить щас за 2..3 дня мона эти 3..4%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:52
Re: Приватбанк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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