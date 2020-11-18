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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:41
clientage написав:
отбить щас за 2..3 дня мона эти 3..4%
Ага, но можно как отбить, так и влететь )
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:24
mustbe написав: clientage написав:
отбить щас за 2..3 дня мона эти 3..4%
Ага, но можно как отбить, так и влететь )
так нуна шампусик сначала купить
и нацелиться его выпить
потом останется тока материлизовать мету
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:47
Ой+ написав: unicdima написав:
Подзвонили і запропонували кешбек 5%. Питаю- продовольчі та непродовольчі товари? каже так.
на приваті не знайшов нічого такого, хто в курсі шо це таке?
Колись подібні умови дали моїй дружині, після тривалого невикористання картки привату. Але кешбек прийшов на бонус+, та ще і мінус податок. Розмір був обмежений 300 брудних полуниць, після миття 241,5 чистих.
Подзвонив я на 3700 з приводу кешбеку, операторша сама не в курсах і довго десь лазила читала.
Те що озвучила- на всі товари, без обмеження суми кешбеку, від 100грн можна буде вивести на основний рахунок(правда я кнопки виводу поки не знайшов). Кешбек як я зрозумів іде на кредитні кошти.
якось так
десь прочитати конкретні умови нема де.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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