unicdima написав:Подзвонили і запропонували кешбек 5%. Питаю- продовольчі та непродовольчі товари? каже так. на приваті не знайшов нічого такого, хто в курсі шо це таке?
Колись подібні умови дали моїй дружині, після тривалого невикористання картки привату. Але кешбек прийшов на бонус+, та ще і мінус податок. Розмір був обмежений 300 брудних полуниць, після миття 241,5 чистих.
Подзвонив я на 3700 з приводу кешбеку, операторша сама не в курсах і довго десь лазила читала. Те що озвучила- на всі товари, без обмеження суми кешбеку, від 100грн можна буде вивести на основний рахунок(правда я кнопки виводу поки не знайшов). Кешбек як я зрозумів іде на кредитні кошти. якось так десь прочитати конкретні умови нема де.
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unicdima написав:есь прочитати конкретні умови нема де.
Так це выдомі шулери: спочатку немає умов - починаєш випитувати, вони починають розказувати, що у голову прийде і запевняти, що інфа 100% і офіційний чат ніколи не помиляється. Потім немає винагороди у обіцяні строки - починаєш вибивати: спочатку заявка, потім заявка на заявку і т.д. З рештою, за надцять тижнів приходить винагорода не стільки, скільки обіцяли, не на ту картку, не у тій валюті. Починаєш добиватися, якого біса обіцяли одне, а прийшло інше - вони починають доводити, що такі умови були від початку у їхніх внутрішніх документах, а що там хтось у чаті розповідав, то це їх не хвилює.
Я колись так за закордонний кешбек з ними 3 місяці бодався і набодав лише безтолкову картку з фото.
Я описав реально отриманий колись кешбек на б+, але це було давно, тоді ще навіть вкладки кешбек не було в п24. І умови тої індивідуальної акції теж були на словах. Ну і інші банки зараз дають привабливіші та постійні кешбеки. Зараз пару турів мав з підтримкою привата за їх якби акцією "Повертаємо гроші за ЗНО!" (пробне, що не відбулось). Допустили помилку в квитанції, бо підтягло з мого акаунту моє по батькові, а вертати мають синові. За півроку так і ще не вдалось вирішити цю проблему. Через 10 днів кінець цій "акції", хоча в чому її акційність та ще і з боку привату? Раніше приват був заточений на бізнес, потім на якнайпотужніше залучення коштів громадян для потреб екс-власників. Тепер мені взагалі трудно зрозуміти його нішу, швидше всього інертність тих, хто привик до його послуг, продовжує його тримати на плаву.