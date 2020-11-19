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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8728872987308731
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:06

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:ну и отбить щас за 2..3 дня мона эти 3..4%

А тут можна детальніше?

:)
Регимся на бирже
ток по рефке (скидка 10% на торг. комисс :P )
https://www.binance.com/ru/register?ref=X4BLB6ET
Комиссия на вход/выход:
Банковская карта (Visa/MC) + 1% and 4UAH
Банковская карта (Visa/MC) + 1%

Волатильность за посление 24ч:
Зображення

ПС. Ток там особенность есть. С нового экка выводить дня 2 низзя.
Т.е. нуна заранее все сделать 8)
И лучше хотя бы по 20уе закинуть и с Уни и с КдВ. Шобы т.о. обе карты были зарегены на бирже :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:41

  clientage написав:отбить щас за 2..3 дня мона эти 3..4% :mrgreen:

Ага, но можно как отбить, так и влететь )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:24

  mustbe написав:
  clientage написав:отбить щас за 2..3 дня мона эти 3..4% :mrgreen:

Ага, но можно как отбить, так и влететь )

так нуна шампусик сначала купить
и нацелиться его выпить
потом останется тока материлизовать мету :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:47

  Ой+ написав:
  unicdima написав:Подзвонили і запропонували кешбек 5%. Питаю- продовольчі та непродовольчі товари? каже так.
на приваті не знайшов нічого такого, хто в курсі шо це таке?


Колись подібні умови дали моїй дружині, після тривалого невикористання картки привату. Але кешбек прийшов на бонус+, та ще і мінус податок. Розмір був обмежений 300 брудних полуниць, після миття 241,5 чистих.

Подзвонив я на 3700 з приводу кешбеку, операторша сама не в курсах і довго десь лазила читала.
Те що озвучила- на всі товари, без обмеження суми кешбеку, від 100грн можна буде вивести на основний рахунок(правда я кнопки виводу поки не знайшов). Кешбек як я зрозумів іде на кредитні кошти.
якось так
десь прочитати конкретні умови нема де.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:24

  unicdima написав:есь прочитати конкретні умови нема де.

Так це выдомі шулери: спочатку немає умов - починаєш випитувати, вони починають розказувати, що у голову прийде і запевняти, що інфа 100% і офіційний чат ніколи не помиляється. Потім немає винагороди у обіцяні строки - починаєш вибивати: спочатку заявка, потім заявка на заявку і т.д. З рештою, за надцять тижнів приходить винагорода не стільки, скільки обіцяли, не на ту картку, не у тій валюті. Починаєш добиватися, якого біса обіцяли одне, а прийшло інше - вони починають доводити, що такі умови були від початку у їхніх внутрішніх документах, а що там хтось у чаті розповідав, то це їх не хвилює.

Я колись так за закордонний кешбек з ними 3 місяці бодався і набодав лише безтолкову картку з фото.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:26

Re: Приватбанк

Я описав реально отриманий колись кешбек на б+, але це було давно, тоді ще навіть вкладки кешбек не було в п24. І умови тої індивідуальної акції теж були на словах. Ну і інші банки зараз дають привабливіші та постійні кешбеки.
Зараз пару турів мав з підтримкою привата за їх якби акцією "Повертаємо гроші за ЗНО!" (пробне, що не відбулось). Допустили помилку в квитанції, бо підтягло з мого акаунту моє по батькові, а вертати мають синові. За півроку так і ще не вдалось вирішити цю проблему. Через 10 днів кінець цій "акції", хоча в чому її акційність та ще і з боку привату?
Раніше приват був заточений на бізнес, потім на якнайпотужніше залучення коштів громадян для потреб екс-власників. Тепер мені взагалі трудно зрозуміти його нішу, швидше всього інертність тих, хто привик до його послуг, продовжує його тримати на плаву.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:43

Эт по Фрейду шоли? :)
Флаер на каждой двери
Дето взято и шото пороблено

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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