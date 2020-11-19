Додано: Чет 19 лис, 2020 20:26

Я описав реально отриманий колись кешбек на б+, але це було давно, тоді ще навіть вкладки кешбек не було в п24. І умови тої індивідуальної акції теж були на словах. Ну і інші банки зараз дають привабливіші та постійні кешбеки.

Зараз пару турів мав з підтримкою привата за їх якби акцією "Повертаємо гроші за ЗНО!" (пробне, що не відбулось). Допустили помилку в квитанції, бо підтягло з мого акаунту моє по батькові, а вертати мають синові. За півроку так і ще не вдалось вирішити цю проблему. Через 10 днів кінець цій "акції", хоча в чому її акційність та ще і з боку привату?

Раніше приват був заточений на бізнес, потім на якнайпотужніше залучення коштів громадян для потреб екс-власників. Тепер мені взагалі трудно зрозуміти його нішу, швидше всього інертність тих, хто привик до його послуг, продовжує його тримати на плаву.

Не так добре з грошима, як погано без них.