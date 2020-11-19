Goodman
Коваль, їдь у Польщу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:43
Re: Приватбанк
Комісія на внесення платежу через термінали самообслуговування партнерів ПУМБ (ПриватБанк/iBox) — 0 % для всіх клієнтів із 1 квітня по 31 грудня 2020 року.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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