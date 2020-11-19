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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8729873087318732
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:45

Goodman
Коваль, їдь у Польщу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:43

Re: Приватбанк

  Goodman написав: - встроенная стежка на ПУМБ , мгновенно-рабочая.
На странице карты всеМОЖУ написано:

Комісія на внесення платежу через термінали самообслуговування партнерів ПУМБ (ПриватБанк/iBox) — 0 % для всіх клієнтів із 1 квітня по 31 грудня 2020 року.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:16

Re: Приватбанк

  Goodman написав:- депо на передержке
- пристанище пенсионера с безналоговым
- оплата комуслуг без комиссий
- остатки мегасети банкоматов и терминалов для прачечной в выходные или карантинные дни.


Депо теперішні ставки не надихають;
безподатковий отримуємо менше ніж в інших місцях після податку;
компослуги шукаємо з кешбеком;
є банки які дають можливість будь-якими банкоматами користуватись.
Мав би потиху здуватись, хіба чисто по інерції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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