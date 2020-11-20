Goodman
Коваль, їдь у Польщу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:43
Re: Приватбанк
Комісія на внесення платежу через термінали самообслуговування партнерів ПУМБ (ПриватБанк/iBox) — 0 % для всіх клієнтів із 1 квітня по 31 грудня 2020 року.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:16
Re: Приватбанк
Депо теперішні ставки не надихають;
безподатковий отримуємо менше ніж в інших місцях після податку;
компослуги шукаємо з кешбеком;
є банки які дають можливість будь-якими банкоматами користуватись.
Мав би потиху здуватись, хіба чисто по інерції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:31
Re: Приватбанк
Приват24 еще лежит?
.......
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:50
Re: Приватбанк
мова не за теперишний час, мова за недавне минуле
у мене ще пивроку-рик у запас1 т1е1 1нерц11
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 21 лис, 2020 01:07
Re: Приватбанк
Смена поставщика газа через приват отработала успешно. ПОН успешно сформировал счет и дал зарегится в кабинете. Пришло письмо от нафтогаза со счетом и предложением зарегаться. Также по EIC на gas.ua можно проверить или уже формируется платежка.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Суб 21 лис, 2020 01:33
Re: Приватбанк
Приватбанк распродает проблемные долги со скидкой 99,5% - глава профсоюза
По словам руководителя профсоюза ПриватБанка Максима Шевченко, уже есть решение о продаже обязательств 700 000 клиентов банка за 0,49% от суммы долга.
Подробности читайте на УНИАН:
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що це може бути?
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