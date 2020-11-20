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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8729873087318732
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 22:45

Goodman
Коваль, їдь у Польщу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 07:43

Re: Приватбанк

  Goodman написав: - встроенная стежка на ПУМБ , мгновенно-рабочая.
На странице карты всеМОЖУ написано:

Комісія на внесення платежу через термінали самообслуговування партнерів ПУМБ (ПриватБанк/iBox) — 0 % для всіх клієнтів із 1 квітня по 31 грудня 2020 року.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:16

Re: Приватбанк

  Goodman написав:- депо на передержке
- пристанище пенсионера с безналоговым
- оплата комуслуг без комиссий
- остатки мегасети банкоматов и терминалов для прачечной в выходные или карантинные дни.


Депо теперішні ставки не надихають;
безподатковий отримуємо менше ніж в інших місцях після податку;
компослуги шукаємо з кешбеком;
є банки які дають можливість будь-якими банкоматами користуватись.
Мав би потиху здуватись, хіба чисто по інерції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 15:31

Re: Приватбанк

Приват24 еще лежит?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:50

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Депо теперішні ставки не надихають;
безподатковий отримуємо менше ніж в інших місцях після податку;
компослуги шукаємо з кешбеком;
є банки які дають можливість будь-якими банкоматами користуватись.
Мав би потиху здуватись, хіба чисто по інерції.


мова не за теперишний час, мова за недавне минуле
у мене ще пивроку-рик у запас1 т1е1 1нерц11
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 01:07

Re: Приватбанк

Смена поставщика газа через приват отработала успешно. ПОН успешно сформировал счет и дал зарегится в кабинете. Пришло письмо от нафтогаза со счетом и предложением зарегаться. Также по EIC на gas.ua можно проверить или уже формируется платежка.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 01:33

Re: Приватбанк

Приватбанк распродает проблемные долги со скидкой 99,5% - глава профсоюза
По словам руководителя профсоюза ПриватБанка Максима Шевченко, уже есть решение о продаже обязательств 700 000 клиентов банка за 0,49% от суммы долга.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance ... 27775.html
--------------
що це може бути?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 07:48

  unicdima написав:що це може бути?

В смысле? Там же понятно написано, что продаются коллекторам безнадежные долги. Нормальная практика. То что, в статье пишут что якобы заемщики готовы гасить 50-70% долга? Возможно кто-то и хотел бы, но тут палка о двух концах - если пойти на это, то увеличится количество невозвратов в надежде что долг спишут. С другой стороны отсутсвует процедура списания части такого долга, когда заемщик не умер или есть другие возможности погашения. А с продажей долга - проще, хоть и списывается 99.5% фактически для банка это даже прибыльная операция, поскольку под 100% таких долгов уже сформированы резервы на покрытие убытков, и эти полученные 0,5% пойдут на прибыль банка. Такие уж особенности работы банка, что для того, чтобы было все законно, проще и безгеморройнее продать долги с огромным дисконтом коллекторам, чем получить 50-70% от заемщика
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:09

[quote="5103668:Flamingo"][/quote]
+100
Явно заказуха или баснописец не в теме. Кто мешает этим хитрозадым должникам погасить свои 70% нормальным образом, если на это есть деньги? Теперь будут иметь дело не со скромной девочкой из банка, а с "авторитетным" коллектором. А какие коллекторы приобретают долги "Привата", мир наслышан.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:40

  ol_zy написав:Смена поставщика газа через приват отработала успешно. ПОН успешно сформировал счет и дал зарегится в кабинете. Пришло письмо от нафтогаза со счетом и предложением зарегаться. Также по EIC на gas.ua можно проверить или уже формируется платежка.

Область 15 дней и дали лицевой на мыло.За день,два до того по EIC на гас.уа формировало 0,00 квитаху без о/р,а вот столичные объекты пока в обработке :twisted:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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