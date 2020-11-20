Додано: Суб 21 лис, 2020 07:48

unicdima написав: що це може бути? що це може бути?

В смысле? Там же понятно написано, что продаются коллекторам безнадежные долги. Нормальная практика. То что, в статье пишут что якобы заемщики готовы гасить 50-70% долга? Возможно кто-то и хотел бы, но тут палка о двух концах - если пойти на это, то увеличится количество невозвратов в надежде что долг спишут. С другой стороны отсутсвует процедура списания части такого долга, когда заемщик не умер или есть другие возможности погашения. А с продажей долга - проще, хоть и списывается 99.5% фактически для банка это даже прибыльная операция, поскольку под 100% таких долгов уже сформированы резервы на покрытие убытков, и эти полученные 0,5% пойдут на прибыль банка. Такие уж особенности работы банка, что для того, чтобы было все законно, проще и безгеморройнее продать долги с огромным дисконтом коллекторам, чем получить 50-70% от заемщика