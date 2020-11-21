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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8730873187328733
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:22

Нафтогаз не зря так красиво въехал в П24 ( упрощенный алгоритм смены поставщика, все кинутся-ринутся, и цена норм, и других конкурентов в П24 нету). Ему надо денех и много...Я тож подал заявку :mrgreen: А шо будет дальше? https://youtu.be/zHIHFjYTdxQ
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 21 лис, 2020 20:01, всього редагувалось 2 разів.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:26

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Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 21 лис, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:28

protefiks1959
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Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:54

  Vorlon написав:protefiks1959
Видео недоступно
Автор ограничил доступ к видео.
Извините пожалуйста, это случайно, уже исправил
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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  #<1 ... 8730873187328733
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