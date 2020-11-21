|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:22
Нафтогаз не зря так красиво въехал в П24 ( упрощенный алгоритм смены поставщика, все кинутся-ринутся, и цена норм, и других конкурентов в П24 нету). Ему надо денех и много...Я тож подал заявку А шо будет дальше?
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 21 лис, 2020 20:01, всього редагувалось 2 разів.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:26
111
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 21 лис, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:54
Извините пожалуйста, это случайно, уже исправил
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Зараз переглядають цей форум: wolt450, Вкладчик1234 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|