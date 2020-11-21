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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:22
Нафтогаз не зря так красиво въехал в П24 ( упрощенный алгоритм смены поставщика, все кинутся-ринутся, и цена норм, и других конкурентов в П24 нету). Ему надо денех и много...Я тож подал заявку А шо будет дальше?
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 21 лис, 2020 20:01, всього редагувалось 2 разів.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:26
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Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 21 лис, 2020 20:02, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:54
Извините пожалуйста, это случайно, уже исправил
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Нед 22 лис, 2020 00:43
Звичайно, що недарма - він ніколи не був орієнтованим на роботу з приватними клієнтами і присутність у більшості регіонів у них ніяка. А за бюджет їх не переживайте: для них не велика різниця, чи купите ви газ у них напряму чи через облгаз. Доки не побудували харківський, запорізький та сумський потоки, увесь газ усе одно через монополіста проходить. Загалом, вони могли б не паритись і продавати лише гуртом. Маєте радіти, що вам дали можливість купувати напряму, а не через прокладки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:35
Re: Приватбанк
Добрый день
Два два назад оформил депо на месяц с возможностью расторжения. Через какой период времени можно расторгать?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:50
Re: Приватбанк
Вроде как в любой, но на практике не проверял
Додано: Нед 22 лис, 2020 16:08
Воно-то так, але щоб перемити з Уні на КДВ має відлежатись 29 днів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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