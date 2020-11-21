Нафтогаз не зря так красиво въехал в П24 ( упрощенный алгоритм смены поставщика, все кинутся-ринутся, и цена норм, и других конкурентов в П24 нету). Ему надо денех и много...Я тож подал заявку А шо будет дальше? https://youtu.be/zHIHFjYTdxQ
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Суб 21 лис, 2020 20:01, всього редагувалось 2 разів.
protefiks1959 написав:Нафтогаз не зря так красиво въехал в П24 ( упрощенный алгоритм смены поставщика, все кинутся-ринутся, и цена норм, и других конкурентов в П24 нету). Ему надо денех и много...Я тож подал заявку А шо будет дальше?
Звичайно, що недарма - він ніколи не був орієнтованим на роботу з приватними клієнтами і присутність у більшості регіонів у них ніяка. А за бюджет їх не переживайте: для них не велика різниця, чи купите ви газ у них напряму чи через облгаз. Доки не побудували харківський, запорізький та сумський потоки, увесь газ усе одно через монополіста проходить. Загалом, вони могли б не паритись і продавати лише гуртом. Маєте радіти, що вам дали можливість купувати напряму, а не через прокладки.
Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
vollena71 написав:Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
а если нема отех 50К, то заберут корону или снимут 20грн?