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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:32
clientage написав: vollena71 написав:
Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
а если нема отех 50К, то заберут корону или снимут 20грн?
Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже. Это ж 2 универсалки и 3 КДВ переоформлять
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