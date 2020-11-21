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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8731873287338734
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:32

  clientage написав:
  vollena71 написав:Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?

а если нема отех 50К, то заберут корону или снимут 20грн?

Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже. Это ж 2 универсалки и 3 КДВ переоформлять
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