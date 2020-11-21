|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:32
clientage написав: vollena71 написав:
Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
а если нема отех 50К, то заберут корону или снимут 20грн?
Обещают снимать 20грн, но разрешают перейти на карту уровнем ниже. Это ж 2 универсалки и 3 КДВ переоформлять
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2539
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:36
vollena71 написав:
Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
Это куда прислали? Мне ничего не приходило.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3545
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 204 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:31
clientage написав: vollena71 написав:
Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
а если нема отех 50К, то заберут корону или снимут 20грн?
Корону оставят, а вот 20 отожмут походу.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7420
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:50
Ferlakur написав: vollena71 написав:
Прислали уведомление, что с 1.12.20 меняются условия по Голд клубу. И надо оформить депо на 50к для бесплатности. На сайте не нашла, на месяц достаточно, или теперь будет пока есть депозит- есть бесплатный Голд?
Это куда прислали? Мне ничего не приходило.
Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13345
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7349 раз.
- Подякували: 3495 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:08
Вкладчик1234 написав:
Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)
В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих
), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5130
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:12
Flamingo написав: Вкладчик1234 написав:
Может опять какой-то развод манагеров, чтобы выполнить планы? (Конец месяца скоро)
В таком случае этот "развод" может иметь и обратный эффект - я как прочитал данную "новость" - оперативно закрыл 2 уни и 2 кдв, которые были голдами - остались (пока) интернетка и баксовая КДВ (для обмена ветхих
), которые совсем ни разу не голды. В общем по моей учетке итог "развода" = "минус 4 карты" - завтра еще посмотрю, что там у дочки надо закрыть
Є сумніви, що вийти з цього "клубу" так само просто, як туди зайти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5060
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo
, klug
, Кочевник
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|